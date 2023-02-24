Охлобыстин считает, что Путин о чём-то недоговаривает: Скоро западное вооружение до фронта доедет

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин считает, что Владимир Путин не всё сказал в своём послании Федеральному собранию.

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что ему понятны заявления российского лидера о выходе из ядерного договора и мера поддержки семей военнослужащих, погибших на СВО.

При этом актёр предположил, что президент РФ о чём-то умолчал в своём выступлении.

"Ещё понял, что Владимир Владимирович о чём-то из скромности недоговаривает. И это что-то очень обеспокоило Запад", — написал Охлобыстин в своём микроблоге.

Он назвал умолчание интригой. При этом артист считает, что гадать осталось недолго.

"Скоро западное вооружение до фронта доедет. Там уж скромничать не придётся. Хотя конечно, качество это очень похвальное", — поделился своим мнением Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин призвал "напуганных дураков" возвращаться в Россию.

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