В Волгоградской области девушка заплатит за вызов "скорой" на спор после проигрыша в карты

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

20-летняя жительница города Белозерска заплатит штраф за ложный вызов скорой помощи. Стало известно, что она позвонила на пульт диспетчеров на спор.

Жительница Волгоградской области в ходе отдыха с друзьями, который сопровождался распитием алкогольных напитков и игрой в карты, решила вызвать скорую помощь. Это произошло в связи с условиями игры, по которым проигравший обязан был обратиться за помощью медиков. Рано утром девушка позвонила на станцию скорой медицинской помощи и сообщила, что в квартире происходит подготовка к суициду, как сообщает Telegram-канал "Медицинская Россия".

По вызову прибыли бригада "скорой", а также участковый уполномоченный. Однако в ходе проверки они не выявили никаких признаков подготовки к самоубийству, а молодые люди признались в розыгрыше. Девушку отдали под суд за ложный вызов. Судья посчитал, что она своими действиями препятствовала работе бригады "скорой", которая связана с осуществлением экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан.

Суд назначил за это штраф в размере одной тысячи рублей. В кодексе административных правонарушений России (КоАП) есть статья 19.13 — "Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб", она влечет наложение административного штрафа в размере до 1 500 рублей. Ложное сообщение о теракте предусматривает уголовную ответственность.

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