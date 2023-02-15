Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Санкт-Петербурге отменены спектакли с участием Серебрякова и Раппопорт
NYT: встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут
РИА Новости: в политическую борьбу США вмешались инопланетные силы
Частные клиники в России могут получить право на выписку онлайн-рецептов
В Совфеде призвали "с пристрастием" опросить ФРГ, Данию и Швецию по "Северным потокам"
ТАСС: артиллерия РФ уничтожила стоянку техники и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении
РИА Новости: сбежавших на Украину предателей России ожидает участь "власовцев"
РИА Новости: Запад предложил ВСУ танки Panther KF51, которые изменят правила боя в зоне СВО
Терапевт Ярцева прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Должно произойти чудо"

Врач скорой помощи перечислил пять ошибок при лечении кишечной инфекции у детей

Здоровье

Детей с кишечными инфекциями нельзя лечить колой и чипсами. Об этой и других ошибках рассказал врач.

Врач скорой помощи перечислил пять ошибок при лечении кишечной инфекции у детей

Довольно часто родители неправильно подходят к лечению кишечных инфекций у детей, как считает врач скорой помощи Дмитрий Молодой. К примеру, если после рвоты давать ребёнку стакан холодной воды, то тем самым практически неизбежно вызывается повторный приступ. При отравлении это полезно, так как помогает быстрее убрать из организма вызвавшую неприятные симптомы пищу, но совсем не подходит при борьбе с кишечной инфекцией, так как вызывает у малыша обезвоживание. При этом после любой рвоты "скорую" вызывать не нужно, а вот если обезвоживание провоцирует сухость кожи, во рту у малыша нет слюны, он плачет без слёз, у него высохли, потрескались и покраснели губы, более восьми часов подряд в дневное время малыш не посещает туалет по-маленькому, это повод для "скорой" — обезвоживание достигло опасной стадии.

"При кишечной инфекции запрещены к применению препараты, останавливающие диарею вроде имодиума, — отмечает доктор Молодой в своём Telegram-канале. — Они не "лечат" диарею, а останавливают перистальтику кишечника. Рвота и жидкий стул — защитная реакция организма, направленная на эвакуацию нежелательного кишечного содержимого. При инфекции, особенно бактериальной природы (сальмонеллёз, дизентерия), микроб вырабатывает токсины, которые вместо того, чтобы эвакуироваться, будут всасываться в кровь. Что в конечном итоге может привести пациента в реанимацию. На взрослой "скорой" у меня такие случаи были".

Также опасно при лечении кишечных инфекций не соблюдать диету. Ничего страшного, если малыш длительное время не ест. Врач подчёркивает, что даже за сутки-двое без еды ребёнок не истощится. А вот насильно кормить его и провоцировать тем самым рвоту не следует. Кроме того, нельзя лечить колой и чипсами. Кстати, это вовсе не является анекдотом, ведь даже в Европе газировку используют в качестве препарата для регидратации или отпаивания, а чипсы в качестве сорбентов. Естественно, что данный подход ни на какие научные исследования не опирается, а насыщенная сахаром газировка вообще вредна. Кроме того, входящий в состав чипсов кукурузный или картофельный крахмал не обладает адсорбционной способностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Детские болезни
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Россию могут переименовать в Московию
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты Ольга Лебедева У рожденных 15 февраля Водолеев бурная фантазия Соломон Соловьев "Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Global Times: тяжёлое положение ВСУ вынудит США открыто вмешаться в конфликт на Украине
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Последние материалы
РИА Новости: Запад предложил ВСУ танки Panther KF51, которые изменят правила боя в зоне СВО
Терапевт Ярцева прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Должно произойти чудо"
Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс" в честь дивизии вермахта
Politico: Макрон планировал пойти в театр вместо встречи с Зеленским в Париже
Пушков о молчании США и выводах Херша по подрыву "Северного потока": нет другого сценария
Херш: Байден отложил подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года из-за страха
Марочко: Киев приказал начать эвакуацию госучреждений и предприятий из Часова Яра
Регина Тодоренко прокомментировала отсутствие фото с Топаловым в соцсетях: "Мы наслаждаемся друг другом"
Марочко: Киев возводит эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
РИА Новости: страны НАТО готовят Европу к участию в военном конфликте с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников