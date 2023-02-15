Врач скорой помощи перечислил пять ошибок при лечении кишечной инфекции у детей

Детей с кишечными инфекциями нельзя лечить колой и чипсами. Об этой и других ошибках рассказал врач.

Довольно часто родители неправильно подходят к лечению кишечных инфекций у детей, как считает врач скорой помощи Дмитрий Молодой. К примеру, если после рвоты давать ребёнку стакан холодной воды, то тем самым практически неизбежно вызывается повторный приступ. При отравлении это полезно, так как помогает быстрее убрать из организма вызвавшую неприятные симптомы пищу, но совсем не подходит при борьбе с кишечной инфекцией, так как вызывает у малыша обезвоживание. При этом после любой рвоты "скорую" вызывать не нужно, а вот если обезвоживание провоцирует сухость кожи, во рту у малыша нет слюны, он плачет без слёз, у него высохли, потрескались и покраснели губы, более восьми часов подряд в дневное время малыш не посещает туалет по-маленькому, это повод для "скорой" — обезвоживание достигло опасной стадии.

"При кишечной инфекции запрещены к применению препараты, останавливающие диарею вроде имодиума, — отмечает доктор Молодой в своём Telegram-канале. — Они не "лечат" диарею, а останавливают перистальтику кишечника. Рвота и жидкий стул — защитная реакция организма, направленная на эвакуацию нежелательного кишечного содержимого. При инфекции, особенно бактериальной природы (сальмонеллёз, дизентерия), микроб вырабатывает токсины, которые вместо того, чтобы эвакуироваться, будут всасываться в кровь. Что в конечном итоге может привести пациента в реанимацию. На взрослой "скорой" у меня такие случаи были".

Также опасно при лечении кишечных инфекций не соблюдать диету. Ничего страшного, если малыш длительное время не ест. Врач подчёркивает, что даже за сутки-двое без еды ребёнок не истощится. А вот насильно кормить его и провоцировать тем самым рвоту не следует. Кроме того, нельзя лечить колой и чипсами. Кстати, это вовсе не является анекдотом, ведь даже в Европе газировку используют в качестве препарата для регидратации или отпаивания, а чипсы в качестве сорбентов. Естественно, что данный подход ни на какие научные исследования не опирается, а насыщенная сахаром газировка вообще вредна. Кроме того, входящий в состав чипсов кукурузный или картофельный крахмал не обладает адсорбционной способностью.

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