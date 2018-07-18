"Сами удивлены": бизнес заявил о снижении коррупции в России

Почти 40% предпринимателей заявили, что за последний год коррупции в стране стало меньше. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

Полгода назад лишь 25% бизнесменов считали, что в их сфере деятельности закон нарушают реже.

Также 31,8 % респондентов ответили, что коррупция в бизнесе осталась на прежнем уровне. 9,5% опрошенных считают, что напротив случаи с взяточничеством только увеличились.

В исследовании приняли участие 40,7 тысяч предпринимателей всех отраслей бизнеса: от крупного до малого. С 2016 ТПП опрашивала их каждые полгода при помощи анкет.

Выяснилось, что развивается тенденция на уменьшение коррупции. Так, постоянно с беззаконием сталкиваются только 10,3% респондентов (в прошлом году их было 13,1%). 72, 1 % опрошенных заявили, что сталкиваются с нарушениями в этой сфере законодательства время от времени, а ответ "никогда" выбрали 17, 6%.

"Тройка лидеров наиболее коррумпированных сфер не изменилась, хотя в целом по данным направлениям отмечается понижающая динамика", - сообщается в исследовании.

Больше всего с взяточничеством предпринимателям приходится сталкиваться при оформлении справок и разрешений, а также в ходе проверок. Кроме того, нарушения наблюдается в сфере муниципальных и государственных закупок, хотя и здесь в последнее время наблюдается снижение.

Выросла коррупция в сфере оформления сделок по недвижимости, а также закрытия бизнеса.