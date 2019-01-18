Каждый пятый россиянин собирается окунаться в прорубь на Крещение

В канун празднования Крещения Господнего Всероссийский центр изучения общественного мнения провел соцопрос, который показал, что количество россиян, желающих окунуться в прорубь, увеличилось по сравнению с предыдущим годом.
Из открытых данных следует, что 20% опрошенных собираются окунуться в прорубь. Это на 5% больше, чем наблюдалось в 2018 году. 63% респондентов отметили, что остаются верны традициям, и ежегодно погружаются в прорубь. Около 20% опрошенных сообщили, что делают это по религиозным причинам. Еще 14% респондентов считают, что погружение в прорубь способствует улучшению здоровья.
Против радикального метода укрепления здоровья выступили 79% опрошенных. 31% из них опасаются за возможные последствия. Примечательно то, что более 52% опрошенных собираются посетить храм на праздник Крещения, чтобы запастись святой водой.
Напомним, православные отмечают праздник Крещения Господнего 19 января.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об истории возникновения великого православного праздника Крещения Господнего.
Фото: Wikimedia Commons/rian archive
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