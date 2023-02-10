В Удмуртии создали заповедник с редкими видами растений, птиц и амфибий

В Удмуртии появился государственный природный комплексный заказник "Адамский", в котором собрали реликты доледниковой эпохи.

На территории заповедника можно увидеть реликтовые виды растений, птиц и амфибий. Всего в заказнике собраны 552 вида растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае увеличивается популяция соболя после лесных пожаров.

Фауна заповедника тоже весьма уникальна. Там обитает редкий для данного региона вид амфибий — сибирский углозуб и другие интересные представители живой природы.

"Создание новой заповедной зоны поможет сохранить уникальную природу Удмуртии во всем её многообразии", — цитирует слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова издание udm-info.ru.

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