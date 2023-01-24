В Краснодарском крае увеличивается популяция соболя после лесных пожаров

Многолетние лесные пожары оказывают двойное влияние на популяцию соболя. К такому выводу пришли эксперты заповедника "Центральносибирский", проведя исследование в Эвенкийском районе Красноярского края.

Учёные выяснили, что после огня в лесополосе начинают расти злаковые культуры, которые являются пищей для мышевидных грызунов. А они, в свою очередь, становятся кормом для соболей. По этой причине площадь обитания зверьков увеличивается, сообщает prmira.ru.

"Но плотность популяции после обширных лесных пожаров, наоборот, уменьшается. Дело в том, что огонь оставляет после себя много открытых местностей, а таких соболя стараются избегать. Кроме этого, нарушается привычное окружение и пропитание, поэтому соболей на сгоревших территориях становится меньше", — поясняет источник.

За последние пять лет численность соболя в регионе равна 160 тыс. особей. Наблюдается тенденция к увеличению популяции.

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