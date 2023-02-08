Психолог Айгильдина заявила, что учителя "травят" детей из-за собственных страхов

Часто учителя в школах не поддерживают детей, а угнетают их. О причинах происходящего рассказала семейный психолог Ирина Айгильдина.

Она считает, что педагог транслирует свои страхи и сомнения на детей, поскольку эти чувства человек переживал в детстве.

"Иногда у преподавателей есть опасение, а что о нём подумают руководство, коллеги, друзья. А в самых редких случая у учителей есть чувства зависти и ревности к свободе, которая есть у учеников. У детей есть все шансы и возможности улучшить жизнь, а взрослых людей этого нет. Однако это скрытое и неосознанное чувство, и выражается оно в запугивании детей будущим", — цитирует слова эксперта Радио 1.

Айгильдина подчёркивает, что детей нужно поддерживать, даже если ничего не получается. Важно дать понять, что экзамен — это только проба с элементами лотереи и удачи. Следует с детства давать понять, что ошибка — это не конец света, а урок, который даёт опыт и навыки.

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