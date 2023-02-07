Адвокат: устроившая поножовщину в школе в Химках ученица не понесёт уголовную ответственность

Адвокат Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал происшествие в Химках, в результате которого пятиклассница ранила ножом сверстницу в туалете лицея. Как подчеркнул специалист, школе из-за этой ситуации ничего не грозит.

"Правоохранители могут поставить девочку на учёт инспекции по делам несовершеннолетних. Об уголовной ответственности речи не идёт. Допускаю, что обвиняемая окажется в учреждении для совершивших правонарушения до 14 лет", — сообщил эксперт.

По его словам, родители должны будут нести материальную ответственность, то есть оплачивать лечение девочки или же её похороны. Семья пострадавшей может получить деньги в качестве моральной компенсации, отметил собеседник издания.

"Если выяснится, что дочка граждан уже совершала что-то подобное, они могут лишиться родительских прав", — заключил адвокат.

Ранее в Минздраве Химок сообщили, что девочка, которая получила ранение из-за одноклассницы, находится в тяжёлом состоянии.

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