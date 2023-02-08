В Хакасии трудятся всего 80 учёных

Согласно последним данным, в Хакасии на данный момент трудится крайне малое количество учёных — всего 80 человек.

Как уточняет newkhakasiya.online, в соседней, намного менее населённой Тыве научных работников и то гораздо больше — 139 человек.

Три четверти учёных Хакасии составляют женщины, половина которых специализируется на гуманитарных направлениях, а четвёртая часть изучает сельскохозяйственные вопросы.

Для сравнения — в Красноярском крае наукой занимаются 4,3 тысячи специалистов, что в процентном соотношении составляет 0,15% человек против 0,015% в Хакасии.

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