Глава Минздрава Калининградской области Кравченко против раздачи квартир врачам

Глава Минздрава Калининградской области выступил против идеи бесплатной раздачи жилья приезжающим в регион врачам. Вместо этого он предлагает снизить для них ипотечные ставки.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко на заседании комитета по соцполитике законодательного собрания выступил против раздачи приезжающим в регион врачам бесплатного жилья. Он считает, что вместо этого медиков нужно обеспечить адекватными ипотечными кредитами, иначе такая система будет несправедлива по отношению к тем, кто уже давно работает в регионе.

"Мы должны брать расходы по релокации: человек переезжает — надо помочь, — цитирует министра издание Клопс. — Я против того, чтобы раздавать квартиры врачам, им нужно давать нормальную зарплату и очень низкую ипотечную ставку. Один врач получил две недели назад квартиру, а другой 15 лет работает, пытается взять кредит, но квартиры не имеет. Он чем хуже?"

Сегодня приезжающие в Калининградскую область медики из других регионов получают единовременные выплаты, а также компенсацию за аренду жилья в течение полугода. Единовременная выплата составляет от 150 до 900 тысяч рублей для среднего персонала и от 300 тысяч до 1,8 миллиона рублей для врачей. Медиков обязаны обеспечивать служебным жильём и помогать с первым взносом по ипотеке.

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