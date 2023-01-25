В Тюмени ищут офтальмолога за 800 тысяч рублей в месяц

Вероятно, одна из самых высоких врачебных ставок обнаружена в Тюмени. В частном медцентре готовы платить хирургу-офтальмологу 800 тысяч рублей в месяц.

Сервис поиска работы SuperJob в ходе очередного анализа 40 тысяч вакансий в городах России с населением от 500 тысяч до 1 млн человек обнаружил наиболее высокооплачиваемую. Примечательно, что она связана не с IT-сферой, как можно было бы подумать, и не с бизнесом, а с медициной. В одном из частных медцентров Тюмени хирургу-офтальмологу готовы платить по 800 тысяч рублей в месяц (свыше $11 200), что вполне сопоставимо с доходами таких специалистов в США, где самые высокие зарплаты медиков в мире.

Для получения такой зарплаты специалист по хирургическому лечению нарушений зрения обязан вести приём пациентов, проводить операции, осуществлять послеоперационное ведение больных и оформлять всю медицинскую документацию в соответствии с имеющимися стандартами. Его релевантный опыт работы не должен быть менее 5-7 лет, знание английского языка - базовое. Кандидат должен быть готов к переезду в Тюмень и командировкам по нескольким регионам, где расположены другие клиники этой сети.

Примечательно, что помимо астрономической для российского врача зарплаты тюменский офтальмолог может в первые 6 месяцев работы еще и рассчитывать на компенсацию жилья. Ранее эксперты нашли самую высокооплачиваемую вакансию врача в Санкт-Петербурге. Опять-таки офтальмологу в частном медцентре предлагали 400 тысяч рублей в месяц.

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