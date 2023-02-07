Психолог: не надо "стоять над душой" школьника, если он отказывается делать домашнее задание

С началом школы у многих родителей вопрос домашних заданий стоит ребром. Пустить всё на самотёк или всё же контролировать? На этот вопрос ответила психолог Анастасия Екушевская.

"Я как психолог считаю, что проверять домашку, конечно, нужно, но вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребенка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос. Попробуйте совсем другую тактику: "Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай"", — рассказала специалист в беседе с ФАН.

Психолог отметила, что в таком случае ребёнок, получив официальное разрешение ничего не делать, поступит с точностью до наоборот.

Однако ребёнку необходимо помочь полюбить сам процесс учёбы, а для этого необходимо изменить подход к самому процессу. Например, можно составить план, какой урок будет выполняться первым, а какой после ужина. Сначала следует приступать к самому сложному заданию, говорит психолог.

"Существует много техник для планирования времени и приоритезации задач ― например, Матрица Эйзенхауэра, с помощью которой можно разделить все дела по срочности и важности. Покажите ребёнку, как пользоваться техниками тайм-менеджмента, и дайте им возможность самим планировать свою самостоятельную работу. Но не делайте домашку за детей!", — советует Екушевская.

Домашние задания не должны занимать всё свободное время ребёнка, поэтому режим отдыха должен соблюдаться, заключила специалист.

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