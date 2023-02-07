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Психолог: не надо "стоять над душой" школьника, если он отказывается делать домашнее задание

Общество

С началом школы у многих родителей вопрос домашних заданий стоит ребром. Пустить всё на самотёк или всё же контролировать? На этот вопрос ответила психолог Анастасия Екушевская.

Психолог: не надо "стоять над душой" школьника, если он отказывается делать домашнее задание

"Я как психолог считаю, что проверять домашку, конечно, нужно, но вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребенка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос. Попробуйте совсем другую тактику: "Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай"", — рассказала специалист в беседе с ФАН.

Психолог отметила, что в таком случае ребёнок, получив официальное разрешение ничего не делать, поступит с точностью до наоборот.

Однако ребёнку необходимо помочь полюбить сам процесс учёбы, а для этого необходимо изменить подход к самому процессу. Например, можно составить план, какой урок будет выполняться первым, а какой после ужина. Сначала следует приступать к самому сложному заданию, говорит психолог.

"Существует много техник для планирования времени и приоритезации задач ― например, Матрица Эйзенхауэра, с помощью которой можно разделить все дела по срочности и важности. Покажите ребёнку, как пользоваться техниками тайм-менеджмента, и дайте им возможность самим планировать свою самостоятельную работу. Но не делайте домашку за детей!", — советует Екушевская.

Домашние задания не должны занимать всё свободное время ребёнка, поэтому режим отдыха должен соблюдаться, заключила специалист.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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