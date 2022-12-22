Руководитель Минобразования Башкортостана Айбулат Хажин анонсировал проект "Башкирская цифровая школа". По словам министра, на этой платформе ученики смогут смотреть "живые уроки".
"К концу учебного года точно сделаем", — отметил министр, слова которого приводит mkset.ru.
Вместе с этим журналисты рассказали о проблемах дистанционного обучения. По данным СМИ, младшеклассники получают плохие оценки, поскольку не могут выполнить требования для взрослых людей. Ученики должны уметь очень быстро делать скриншоты и отправлять их преподавателю, пользоваться электронной почтой, подчеркнули в издании.
Также родители школьников пожаловались на ссылки, которые не открываются, и текст контрольной работы по математике без необходимых дробей.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.