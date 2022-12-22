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Родители школьников в Башкортостане раскритиковали дистанционное обучение

Общество

Руководитель Минобразования Башкортостана Айбулат Хажин анонсировал проект "Башкирская цифровая школа". По словам министра, на этой платформе ученики смогут смотреть "живые уроки".

"К концу учебного года точно сделаем", — отметил министр, слова которого приводит mkset.ru.

Вместе с этим журналисты рассказали о проблемах дистанционного обучения. По данным СМИ, младшеклассники получают плохие оценки, поскольку не могут выполнить требования для взрослых людей. Ученики должны уметь очень быстро делать скриншоты и отправлять их преподавателю, пользоваться электронной почтой, подчеркнули в издании.

Также родители школьников пожаловались на ссылки, которые не открываются, и текст контрольной работы по математике без необходимых дробей.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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