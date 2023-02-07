Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали 7 февраля учёные в районе Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 6.45 по местному времени. Его эпицентр находился в 189 километрах от города Северо-Курильск.

Как сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,6. Эпицентр его находился в Тихом океане на глубине 42 километра.

Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.

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