Мясников намекнул на бегство россиян в Турцию, где их застигло землетрясение: от судьбы не убежать

Доктор Александр Мясников рассказал притчу о смерти, намекая на то, что россияне, нашедшие убежище в Турции, оказались в эпицентре землетрясения.

Многие граждане России после начала СВО и объявления частичной мобилизации приняли решение пересидеть трудные времена в Турции, однако оказались там, где свирепствует природная катастрофа.

Мясников увидел в этом особый философский подтекст.

"Сразу как-то остро начинаешь понимать, что на всё судьба и от неё не убежать", — написал врач в своём микроблоге.

Он рассказал притчу о купце из Багдада, который столкнулся со смертью в облике старухи и решил бежать от неё в город Самарру. Конец этой истории весьма поучителен.

"Я не ожидала увидеть его в Багдаде, потому что сегодня вечером у нас с ним свидание в Самарре", — заявила смерть.

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек, ранены 13 293 человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.