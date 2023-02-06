Вице-президент Турции Октай: "Нам надо быть готовым к росту числа погибших и раненых"

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал "быть готовым" к росту числа погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что после землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 1541, а 9733 человека получили ранения разной тяжести.

"Те цифры, которые я вам привёл, это на данный момент. Не хотелось бы об этом говорить, но, к сожалению, нам надо быть готовым к росту числа погибших и раненых", — сказал Октай.