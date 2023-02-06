Вице-президент Турции Фуат Октай призвал "быть готовым" к росту числа погибших и раненых.
Ранее сообщалось, что после землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 1541, а 9733 человека получили ранения разной тяжести.
"Те цифры, которые я вам привёл, это на данный момент. Не хотелось бы об этом говорить, но, к сожалению, нам надо быть готовым к росту числа погибших и раненых", — сказал Октай.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.