Количество погибших при сильном землетрясении на территории Турции увеличилось до 284 человек. Об этом заявил вице-президент государства Фуат Октай.
По его словам, в списке пострадавших значатся свыше 2 тысяч человек. Он добавил, что специалисты экстренных служб по-прежнему спасают людей из-под завалов зданий.
"При землетрясении скончались 284 жителя, ранены 2323 человека", — подчеркнут Октай во время брифинга.
Ранее стало известно, что в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате ЧП разрушена историческая крепость Газиантепа, а также гражданская инфраструктура.
Кроме того, мощные подземные толчки зафиксировали в Сирии. На территории этой страны погибли 237 человек, ещё 639 ранены.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.