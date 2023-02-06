Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 284 человек

Количество погибших при сильном землетрясении на территории Турции увеличилось до 284 человек. Об этом заявил вице-президент государства Фуат Октай.

По его словам, в списке пострадавших значатся свыше 2 тысяч человек. Он добавил, что специалисты экстренных служб по-прежнему спасают людей из-под завалов зданий.

"При землетрясении скончались 284 жителя, ранены 2323 человека", — подчеркнут Октай во время брифинга.

Ранее стало известно, что в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате ЧП разрушена историческая крепость Газиантепа, а также гражданская инфраструктура.

Кроме того, мощные подземные толчки зафиксировали в Сирии. На территории этой страны погибли 237 человек, ещё 639 ранены.