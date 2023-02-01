Шукшина выразила соболезнования Губерниеву: "Тяжёлая утрата денег и славы"

Актриса Мария Шукшина отчитала спортивного журналиста Дмитрия Губерниева за призыв разрешить спортсменам РФ участвовать в Олимпиаде.

Заслуженная артистка России считает, что Губерниев скорбит по поводу запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, так как его постигла "тяжёлая утрата денег и славы" из-за невозможности отправиться в командировку на Олимпиаду-2024 в Париж.

Она назвала его сетования "невосполнимой потерей хребта и достоинства".

Шукшина заверила спортивного комментатора, что жизнь на этом не заканчивается. Она посоветовала ему "поистерить насчет возвращения наших, прости господи, певцов на Евровидение".

"А можно начать вести репортажи о росте русофобии в мире — там, конечно, конкуренция острая, но можно натренироваться. В общем, крепитесь — бесхребетным тоже быть неплохо. И хорошо оплачивается, если знать места", — порекомендовала актриса.

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