Губерниев об отправке российских спортсменов на Олимпиаду: "Кто против, тот дурак набитый"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российских спортсменов необходимо отравить на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Спортивный журналист ответил на вопрос, хотим ли мы видеть наших спортсменов на Олимпийских играх.

"Нормальные люди хотят! Видеть и болеть за них! Пусть и в нейтральном статусе! Спортсмены должны выступать! Кто против, тот дурак набитый, пень горелый и дубина стоеросовая", — написал Губерниев в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде при условии, что они публично осудят проведение спецоперации на Украине.

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