Роднина о предложении МОК допустить российских спортсменов до соревнований: Спортсмены ни в чем не виноваты

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, какие цели преследует МОК, говоря о допуске спортсменов России и Белоруссии к соревнованиям.

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что готовы разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде при условии, что они выступят с осуждением спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что МОК собирается сделать участие геев и лесбиянок обязательным условием для Игр.

Роднина считает предложение об участии в состязаниях в обмен на критику СВО провокационным.

"Понятное дело, что мы его никогда не примем. Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество", — цитирует Газета. Ru слова Родниной.

Она отметила, что разрешили российским спортсменам участвовать в соревнованиях, так как у представителей РФ отбирали медали из-за положительных допинг-проб.

"Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно чётко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен", — подчеркнула фигуристка.

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