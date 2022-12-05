Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет сделать участие лесбиянок и геев обязательным условием для участия в Олимпиадах.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Президент МОК заявил, что 10 процентов от сборной каждой команды-страны должны быть именно геями и лесбиянками.
"Ведь это главные навыки для участия в Олимпийских играх", — комментирует ведущий Первого канала.
Ранее он сообщал, что разведка США констатировала, что смена власти в России через протесты невозможна.
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