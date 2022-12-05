МОК собирается сделать участие геев и лесбиянок обязательным условием для Игр

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет сделать участие лесбиянок и геев обязательным условием для участия в Олимпиадах.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Президент МОК заявил, что 10 процентов от сборной каждой команды-страны должны быть именно геями и лесбиянками.

"Ведь это главные навыки для участия в Олимпийских играх", — комментирует ведущий Первого канала.

Ранее он сообщал, что разведка США констатировала, что смена власти в России через протесты невозможна.