Супруги из Мурманской области перевели аферистам девять миллионов рублей

Муж и жена из Мурманской области лишились девяти миллионов рублей, которые добровольно перевели мошенникам "в целях безопасности".

Преступники использовали стандартную схему, но, как ни странно, она "сработала": сначала каждому из супругов позвонил "работник банка", предупредивший, что на их имя кто-то пытается взять кредит, позже другой "сотрудник" подтвердил сказанное первым.

Затем аферисты предложили паре самостоятельно взять кредиты в банках, которые им посоветовали затем перевести на "безопасные счета", реквизиты которых им дали мошенники.

Муж и жена признались впоследствии, что у них не возникло ни малейшего сомнения в личностях звонивших и их советах.

Супруги по рекомендации мошенников взяли сразу несколько кредитов в разных городах региона. Взятые 6,5 миллиона они перевели на счета, присланные преступниками.

"Кроме того, звонившие убедили супругов продать свой автомобиль, а вырученные денежные средства вместе с накоплениями также перевести на "безопасные счета". После того, как собеседники перестали выходить на связь, потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию с заявлением", — рассказали в полиции.

В итоге супруги расстались с девятью миллионами рублей. За всё время общения с мошенниками им даже в голову не пришло, что "сотрудники банка" таковыми не являются, и их просто умело обманывают.

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