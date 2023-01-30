Многодетная мать из Нижнего Новгорода по вине мошенников лишилась двух миллионов рублей

Телефонные мошенники обманули многодетную мать из Нижнего Новгорода, которая перевела им почти два миллиона рублей.

Как пишет newsnn.ru, жительницу Бора обманули по давно всем известной схеме. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в декабре ей позвонил "сотрудник банка", предупредивший о "попытках списать деньги" с её счёта. Мошенник порекомендовал в целях безопасности перевести средства на "безопасный" счёт, что потерпевшая и сделала, отправив в руки аферистам имевшиеся у неё 870 тысяч рублей.

Мошенники, однако, на этом не успокоились, и снова позвонили женщине спустя два дня, на сей раз действуя от имени "службы безопасности банка". После их убеждений взяла кредит и также перевела взятые деньги "на безопасный счёт".

После того, как преступники перестали поддерживать с ней связь, нижегородка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

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