Вымогатели сообщили о ложном минировании ТЦ в Нижнем Новгороде ради крупной суммы денег

Неизвестные злоумышленники сообщили о "минировании" четырёх нижегородских торговых центров.

Как сообщает newsnn.ru, на электронную почту издания пришло сообщение о заложенной в торговых центрах взрывчатке. Об этом сразу же была поставлена в известность полиция, которые немедленно начали проверку указанных ТЦ: "Жар-Птица", "Ганза", "Seven", "Индиго Life".

Отправители письма о "минировании" потребовали 200 миллиардов рублей, которые требовалось перевести на указанный ими номер, обещая взамен "обезвредить" взрывные устройства.

Позже выяснилось, что взрывных устройств в торговых центрах не было. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Если злоумышленники будут найдены, их могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

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