Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Детский омбудсмен: отец намерен забрать едва не проданного в Екатеринбурге сына
Американский правозащитник заявил о прекращении существования Украины
Токаев: роль русского языка в странах СНГ не подлежит сомнению
EADaily: главы Армении и Азербайджана уклоняются от встречи с Путиным
Дочь Эдиты Пьехи Броневицкая заявила о доходах артистов в СССР
Путин признал разногласия в СНГ и указал на готовность сотрудничать
Эндокринолог: бессонница и чувство холода могут быть признаками сбоя в работе щитовидной железы
Болгары возмутились назначением сексолога на пост посла Украины в Софие
Кашин: появление "Арматы" может серьезно изменить расклад сил на фронтах Украины

Вымогатели сообщили о ложном минировании ТЦ в Нижнем Новгороде ради крупной суммы денег

Общество

Неизвестные злоумышленники сообщили о "минировании" четырёх нижегородских торговых центров.

Как сообщает newsnn.ru, на электронную почту издания пришло сообщение о заложенной в торговых центрах взрывчатке. Об этом сразу же была поставлена в известность полиция, которые немедленно начали проверку указанных ТЦ: "Жар-Птица", "Ганза", "Seven", "Индиго Life".

Отправители письма о "минировании" потребовали 200 миллиардов рублей, которые требовалось перевести на указанный ими номер, обещая взамен "обезвредить" взрывные устройства.

Позже выяснилось, что взрывных устройств в торговых центрах не было. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Если злоумышленники будут найдены, их могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Олег Сотников: русские парни идут в атаку без раздумий Анжела Якубовская Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Последние материалы
Кашин: появление "Арматы" может серьезно изменить расклад сил на фронтах Украины
На Украине обещают "искать и карать" за празднование НГ по московскому времени
Боевики "Азова"* молятся бесам в языческом капище под Киевом
На Украине опровергли сообщения о взятии ВСУ Кременной в ЛНР
Дмитрий Киселёв прокомментировал творчество покойного солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова
Экс-советник украинского президента Соскин: киевляне бегут, превращая столицу в город-призрак
Кардиолог развеял миф о вреде "таблеток от старости"
Нарколог посоветовал не употреблять с алкогольными напитками шоколад и жирную еду
В Южной Корее выявлен первый случай заражения "пожирающим мозг" паразитом
NI: Байдену придётся отказаться от ярлыка "Сделано в Америке" из-за России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников