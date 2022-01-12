Из-за сообщений о "минировании" в Екатеринбурге было эвакуировано свыше 90 школ

По информации департамента образования Екатеринбурга, в городе было эвакуировано 93 школы утром 12 января из-за поступивших к руководству сообщений об их "минировании".

"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 (7.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", — сообщили в департаменте журналистам РИА Новости.

О первых сообщениях минировании школ стало известно ещё 10 января, в понедельник. Правоохранительные органы проверили все поступившие сообщения, ими не было обнаружено никаких взрывчатых веществ.

Сообщения о минировании различных учреждений начали появляться в массовом порядке на исходе 2019 года. Нередко сообщается о закладке взрывчатых веществ не только в школы, но и в торговые центры, медицинские учреждения, аэропорты, железнодорожные вокзалы, суды, станции метро. Все сообщения о минировании за эти два года оказывались ложными.

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