Сегодня на дальнем Востоке опять активизировался "телефонный минер".
Все по его обычной схеме: звонки в учреждения с массовым пребыванием детей (сегодня это снова в основном детские сады) — предупреждение о минировании здания -массовая эвакуация людей — поиски взрывного устройства спецслужбами.
Утром 30 декабря из-за сообщений о минировании зданий были эвакуированы:
Впервые, как отмечает ИА "СибирьРеалии", было получено сообщение о том, что заминирована мэрия Хабаровска.
"Утром мы пришли на работу, все шло своим чередом. Но сработала сирена, все вышли на улицу. Сделали все, как учили. Нам заявили, что вернуться к работе сможем после того, как здание проверят", —
- рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, что сегодняшняя массовая эвакуация — продолжение серии телефонных сообщений о минировании крупных объектов. И вторая "массовая". Первая в ДФО была 19 декабря. Тогда атаке "телефонных террористов" подверглись ДОУ Хабаровска, ЕАО и Комсомольска-на-Амуре.
И, хотя все сообщения оказались ложными, одна трагедия произошла: в Биробиджане из-за такого звонка умерла воспитатель детского сада.
К слову, подобным "атакам" в декабре неоднократно подвергались и другие регионы страны. Подробнее об этом читайте:
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