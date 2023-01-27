В Екатеринбурге начался суд над жительницей США, совершившей поджог

В Екатеринбурге судят 48-летнюю гражданку США, которая подожгла две машины, дом и баню. Об этом сообщает издание tagilcity.ru.

Американка совершила поджог в накладных усах и парике в трёх эпизодах из мести к брату и риелтору. Они якобы помешали ей приобрести квартиру на Уралмаше.

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