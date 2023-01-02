2023 год в Петербурге начался с поджога объекта исторического наследия

В Петербурге произошел очередной пожар в здании из списка объектов культурного наследия. Поджоги исторических строений часто происходили в 2022 году и, вероятно, продолжатся в 2023-м.

Как сообщает телеграм-канал "SOS СПб СНОС", в Петербурге накануне произошел поджог одной из квартир на шестом этаже доходного дома Е. М. Орлова 1907 года постройки. Здание является объектом культурного наследия. Правоохранительные органы уже задержали поджигателя. По сообщениям экстренных служб, одна квартира выгорела полностью, сохранилась только старинная изразцовая печь, сгорели оригинальные элементы декора. Также от воды пострадала лепнина на пятом этаже.

На протяжении всего 2022 года в Петербурге происходили поджоги исторических зданий. Например, горели здания "Красного треугольника", дом Басевича, дом поэта Василия Капниста и другие. Разными способами город только за год полностью потерял 11 зданий и еще 4 частично. Эксперты допускали, что поджоги объектов культурного наследия Северной столицы происходили намеренно. По словам председателя общественной организации "Охтинская дуга" Елены Малышевой, пожары происходят с целью уничтожения исторических зданий.

"Нет ли здесь специального поджога, чтобы очистить территорию и отдать девелопментам для очередной идиотической идеи, чтобы получить землю, а земли все-таки очень дорогие, и получить деньги?" — допускала она.

По словам экспертов, освобождение таких территорий в первую очередь выгодно команде губернатора Александра Беглова и "строительному лобби" в Смольном. По уже работающей схеме на месте уничтоженных исторических зданий появляются новые элитные ЖК, территории под которые "очищают" чиновники, выдавая разрешения на снос.

На пожары и снос исторических зданий обращал внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Благодаря его вмешательству часть объектов удалось сохранить от полного уничтожения.