Россияне ополчились на Виктора Медведчука: не обладает политическим весом на Украине

Виктор Медведчук дал интервью изданию RT. Реакция на заявления бывшего депутата Верховной рады Украины была крайне негативной со стороны россиян, сообщает EADaily.

Спасённый из рук СБУ Медведчук рассказал о своих переживаниях по поводу его обмена и сделал ряд политических заявлений. Он объяснил, что Владимир Зеленский и его окружение спокойно отдали Украину на растерзание.

Негатив в адрес украинского политика среди россиян вызван тем, что ни сам Медведчук, ни его партия серьёзным политическим весом на Украине не обладают.

Вспомнили граждане РФ и о том, что ещё при президенте Леониде Кучме Медведчук работал над реабилитацией запрещенной в РФ нацистской экстремистской организации.

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