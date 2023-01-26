Виктор Медведчук дал интервью изданию RT. Реакция на заявления бывшего депутата Верховной рады Украины была крайне негативной со стороны россиян, сообщает EADaily.
Спасённый из рук СБУ Медведчук рассказал о своих переживаниях по поводу его обмена и сделал ряд политических заявлений. Он объяснил, что Владимир Зеленский и его окружение спокойно отдали Украину на растерзание.
Негатив в адрес украинского политика среди россиян вызван тем, что ни сам Медведчук, ни его партия серьёзным политическим весом на Украине не обладают.
Вспомнили граждане РФ и о том, что ещё при президенте Леониде Кучме Медведчук работал над реабилитацией запрещенной в РФ нацистской экстремистской организации.
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