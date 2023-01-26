Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович заявил, что танки ВСУ скоро въедут в Крым: "Красные линии" становятся всё ближе к Кремлю
Роднина о предложении МОК допустить российских спортсменов до соревнований: Спортсмены ни в чем не виноваты
Психолог рассказала, как телефон или планшет помогает ребёнку развивать внимание и память
Бутусов заявил, что битва ВС РФ за Угледар определит весь ход СВО на юге Украины в 2023 году
Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций
Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран
В Германии боятся, что военная поддержка Киева может спровоцировать начало новой мировой войны
Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Франция пока не приняла решение о передаче Украине танков Leclerc

Россияне ополчились на Виктора Медведчука: не обладает политическим весом на Украине

Общество

Виктор Медведчук дал интервью изданию RT. Реакция на заявления бывшего депутата Верховной рады Украины была крайне негативной со стороны россиян, сообщает EADaily.

Россияне ополчились на Виктора Медведчука: не обладает политическим весом на Украине

Спасённый из рук СБУ Медведчук рассказал о своих переживаниях по поводу его обмена и сделал ряд политических заявлений. Он объяснил, что Владимир Зеленский и его окружение спокойно отдали Украину на растерзание.

Негатив в адрес украинского политика среди россиян вызван тем, что ни сам Медведчук, ни его партия серьёзным политическим весом на Украине не обладают.

Вспомнили граждане РФ и о том, что ещё при президенте Леониде Кучме Медведчук работал над реабилитацией запрещенной в РФ нацистской экстремистской организации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Французский политик Филиппо: призывы Зеленского передать самолёты Киеву безумны
Журналист Владимир Соловьёв осудил Семёна Слепакова за песню о погибшем солдате ВС РФ
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Последние материалы
Роднина о предложении МОК допустить российских спортсменов до соревнований: Спортсмены ни в чем не виноваты
Россияне ополчились на Виктора Медведчука: не обладает политическим весом на Украине
Психолог рассказала, как телефон или планшет помогает ребёнку развивать внимание и память
Бутусов заявил, что битва ВС РФ за Угледар определит весь ход СВО на юге Украины в 2023 году
Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи
Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран
В Германии боятся, что военная поддержка Киева может спровоцировать начало новой мировой войны
Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Франция пока не приняла решение о передаче Украине танков Leclerc
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников