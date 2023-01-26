Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение спокойно отдали страну на растерзание и последующее обнищание, следует из заявления политика Виктора Медведчука.
По его словам, для действующего руководителя Украины и приближённых к нему чиновников всё "закончится нормально". Медведчук допустил, что после завершения боевых действий эти люди покинут государство и будут жить в другом месте.
"Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания", — отметил политик в беседе с RT.
Кроме того, он добавил, что киевский режим превратил Украину в плацдарм для организации противостояния России и Запада.
Ранее Медведчук назвал Украину "добычей" западных стран. Он убеждён в том, что Соединённые Штаты Америки и Европа не нуждаются в мире на территории этой страны.
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