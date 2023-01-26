Мошенники могут прикидываться участниками волонтёрских организаций. Об этом заявила юрист фонда "Помощь" Екатерина Кошевая.
В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" она отметила, что пенсионеры, нуждающиеся в поддержке, нередко становятся жертвами аферистов. Эксперт призвала россиян проверять волонтёрские организации, например, с помощью сайта nalog.ru. Как пояснила юрист, фонд "Помощь" зарегистрирован, согласно нормам российского законодательства, и функционирует по всей стране.
Она также добавила, что волонтёры фонда указывают в документации ненастоящие адреса подопечных. Это позволяет защищать пенсионеров от мошенников, уточнила Кошевая.
"Обычно мы указываем адреса, находящиеся примерно в пяти километрах от настоящего места жительства", — рассказала специалист.
Кроме того, юрист назвала ещё одну безопасную волонтёрскую организацию, работающую на территории Москвы. Речь идёт о благотворительном центре "Дом друзей", который помогает нуждающимся в поисках попечителя.
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