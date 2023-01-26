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Юрист предупредила пенсионеров, что мошенники могут притворяться волонтёрами

Общество

Мошенники могут прикидываться участниками волонтёрских организаций. Об этом заявила юрист фонда "Помощь" Екатерина Кошевая.

Юрист предупредила пенсионеров, что мошенники могут притворяться волонтёрами

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" она отметила, что пенсионеры, нуждающиеся в поддержке, нередко становятся жертвами аферистов. Эксперт призвала россиян проверять волонтёрские организации, например, с помощью сайта nalog.ru. Как пояснила юрист, фонд "Помощь" зарегистрирован, согласно нормам российского законодательства, и функционирует по всей стране.

Она также добавила, что волонтёры фонда указывают в документации ненастоящие адреса подопечных. Это позволяет защищать пенсионеров от мошенников, уточнила Кошевая.

"Обычно мы указываем адреса, находящиеся примерно в пяти километрах от настоящего места жительства", — рассказала специалист.

Кроме того, юрист назвала ещё одну безопасную волонтёрскую организацию, работающую на территории Москвы. Речь идёт о благотворительном центре "Дом друзей", который помогает нуждающимся в поисках попечителя.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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