Мошенники собирают у жителей Волгограда деньги, притворяясь представителями Роспотребнадзора

Мошенники Волгоградской области всё чаще пытаются получить у местных жителей деньги, притворяясь сотрудниками Роспотребнадзора.

Как пишет novostivolgograda.ru, обманщики обращаются к бизнесменам и главам компаний, сообщая о "сборе" средств на благотворительность и материальную помощь нуждающимся.

Представители Роспотребнадзора напомнили, что любые просьбы и требования по сбору средств от лица их ведомства — обман.

"Всякие требования об оказании материальной помощи, в том числе на проведение каких-либо благотворительных мероприятий не связаны с деятельностью Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области", — уточнили в организации.

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