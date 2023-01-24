Запашный: "интернетовские герои" топят за Украину, собирая лайки за рубежом

Артист и дрессировщик Эдгард Запашный выразил своё отношение к "интернет-героям", которые больше всех кричат о помощи Украине, находясь за границей и ведя роскошный образ жизни. К таким "героиням" оказалась отнесена и внучка певицы Софии Ротару, названная в честь своей знаменитой бабушки, пишет iReactor.

Многие украинцы возмущены шикарным образом жизни, который ведёт Софья Евдокименко, не понимая, как она может сорить деньгами в ресторанах, клубах и путешествиях в такое непростое для её родной страны время.

Запашный иронично отметил, что таких "псевдопатриотов" сейчас довольно много, однако борются за лучшее будущее для своей страны они исключительно в интернете.

Артист подчеркнул, что от их бесполезных постов в интернете очень мало пользы.

"Это все из разряда "Слава Украине — интернетовским героям слава". Это все вызывает недоумение, когда люди топят за свою страну, находясь в это время далеко за рубежом, и никак не помогая своей стране, кроме как собиранием лайков и выставлением бесполезных постов в интернете", — сказал Запашный.

Дрессировщик добавил, что больше всего "патриотов" Украины ему встретилось на матче европейских клубов. Все они, по его словам, громко выкрикивали лозунги в поддержку Украины, будучи при этом молодыми здоровыми мужчинами призывного возраста.

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