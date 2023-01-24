ABC: Украина может получить около 100 танков Leopard от 12 стран Запада

Двенадцать стран Запада готовы направить на Украину около 100 немецких боевых танков Leopard 2, если Берлин даст разрешение на реэкспорт. Об этом заявил телеканал ABC, ссылаясь на информацию украинского чиновника.

К данному соглашению страны пришли в ходе саммита на американской базе Рамштайн. Однако о своём намерении сообщили только Польша и Финляндия. По данным анонимного источника, Дания, Испания и Нидерланды также готовы оказать военную помощь Киеву и предоставить немецкие танки.

"Танки Leopard очень нужны Киеву, так как снаряды для имеющихся советских танков уже на исходе", — подчеркнул чиновник.