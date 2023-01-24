Двенадцать стран Запада готовы направить на Украину около 100 немецких боевых танков Leopard 2, если Берлин даст разрешение на реэкспорт. Об этом заявил телеканал ABC, ссылаясь на информацию украинского чиновника.
К данному соглашению страны пришли в ходе саммита на американской базе Рамштайн. Однако о своём намерении сообщили только Польша и Финляндия. По данным анонимного источника, Дания, Испания и Нидерланды также готовы оказать военную помощь Киеву и предоставить немецкие танки.
"Танки Leopard очень нужны Киеву, так как снаряды для имеющихся советских танков уже на исходе", — подчеркнул чиновник.
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История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.