Позднякова: спрос россиян на гражданство Турции вырос в 8,5 раза

Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова сообщила, что спрос россиян на получение вида на жительство и гражданства Турции вырос в 8,5 раз в сравнении с прошлым годом. Пик пришёлся на четвёртый квартал 2022 года. Всего было три волны.

"Рынок недвижимости Турции настолько перегрет сегодня. Российский спрос на жильё в этой стране развивался волнообразно — после 24 февраля и на протяжении месяца после, вторая волна случилась из-за желания многих россиян успеть получить гражданство до 12 июня по цене за $250 тысяч, и третья волна произошла после мобилизации 21 сентября 2022 года", — приводит её слова "Вести Подмосковья".

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