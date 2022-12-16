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Сербия предоставит ускоренное гражданство россиянам и украинцам: "Рабочая сила"

Мир

Правительство Сербии намерено предоставить гражданство страны всем желающим россиянам и украинцам из-за нехватки рабочей силы, заявил сербский президент Александр Вучич.

При этом Вучич подчеркнул, что условия предоставления гражданства по ускоренной процедуре будут действовать исключительно для жителей двух стран.

"Мы сейчас будем ускоренно предоставлять гражданство украинцам, россиянам, тем, кто в этом заинтересован, так как у нас не хватает рабочей силы", — пояснил Вучич на брифинге.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сербского президента о том, что Белград введёт санкции против России только в случае прямой угрозы существованию своей страны.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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