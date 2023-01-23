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Guardian: украинские беженцы в Британии становятся бездомными после окончания спонсорства

Общество

Украинские беженцы, которые после начала спецоперации переехали в Великобританию в поисках лучшей жизни, оказались бездомными. Об этом сообщает журналист издания The Guardian Тоби Томас.

По словам обозревателя, сейчас переселенцы находятся в ужасных условиях. Беженка по имени Мария заявила, что в пункте временного размещения, где она остановилась, жить просто невозможно. 

"На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные", — рассказала украинка.

Томас подчёркивает, что в аналогичной ситуации оказались более 150 тысяч переселенцев, которые прибыли в Британию по программе спонсорства. Также около 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без крова в текущем году, поскольку изначальные сроки размещения подходят к концу, а продлить их нельзя. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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