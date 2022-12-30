МК: украинские беженцы столкнулись с открытой ненавистью в Германии

Украинских беженцев в Германии обижают экстремисты, а местные жители устали от присутствия незваных гостей и проявляют всё меньше солидарности к ним. Несмотря на это, немцы ожидают новой волны переселенцев: около 500 тысяч женщин и детей прибудут в Германию в поисках лучшей жизни.

В немецком МВД подвели итоги уходящего года и выяснили, что на украинцев было совершено 711 нападение. По данным местных властей, агрессивное поведение в отношении беженцев мотивировано ненавистью. Также не исключена "правоэкстремистская подоплёка".

"Украинские беженцы порой сталкиваются с открытой ненавистью на демонстрациях", — отмечается в материале "МК".

Кроме этого, многие жители Германии не готовы помогать переселенцам. Согласно результатам соцопросов, после начала спецоперации 73 процентов немцев были не против приютить украинцев. Однако сейчас таких людей всего 58 процентов. 31 процент жителей Германии категорически против принимать у себя гостей с Украины.