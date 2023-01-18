В Тюмени разгорается конфликт между водителями такси и пассажирами

От тюменских водителей такси всё чаще можно слышать жалобы, что пассажиры массово отменяют поездки уже после подачи машины. Пользователи сервисов уверены, что такое отношение таксисты заслужили.

По мнению работников различных служб заказа такси, пассажиры изобрели хитрую схему. Они заказывают и отменяют машину, так как чем больше свободных автомобилей вокруг, тем ниже цена поездки.

"Мне кажется, тут дело даже не в хитрости, а в отношении людей. Они заказали услугу и не думают о том, что к ним едет человек, тратит силы и время для того, чтобы оказать им эту услугу", — цитирует таксиста из Тюмени издание nashgorod.ru.

Пассажиры, в свою очередь, также не в восторге от такси. Тюменцы рассказывают, что водители часто отказываются от невыгодных им поездок в последний момент, когда времени заказать другую машину уже не остаётся. Одна из активных пользователей сервиса пожаловалась авторам материала, что однажды такси приехало за ней и вовсе с пустым баком, потому она была вынуждена толкать машину до заправки.

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