В Новосибирске таксистка на морозе высадила мать с младенцем

Во время 30-градусных морозов новосибирская таксистка отказалась подвозить к дому мать с месячным ребёнком и высадила их на улицу.

Как рассказала женщина, водитель не пожелала ждать открытия шлагбаума и грубо потребовала выйти из машины, так как уже получила следующий заказ.

По словам пострадавшей, она решила воспользоваться услугами такси, потому что младенец был легко одет, а требовалось перевезти, помимо автолюльки, ещё две сумки, пишет портал Om1.ru.

Выручить жительницу Новосибирска смогла подруга, оказавшая помощь с вещами.

Журналистам удалось выслушать версию происшествия от противоположной стороны. Таксистка пояснила, что довезла пассажиров до шлагбаума, получила оплату за поездку, но женщина с ребёнком продолжила сидеть в автомобиле. Водитель пояснила, что получила следующий заказ, тогда пассажиры вышли, отказавшись от помощи.

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