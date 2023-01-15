Во время 30-градусных морозов новосибирская таксистка отказалась подвозить к дому мать с месячным ребёнком и высадила их на улицу.
Как рассказала женщина, водитель не пожелала ждать открытия шлагбаума и грубо потребовала выйти из машины, так как уже получила следующий заказ.
По словам пострадавшей, она решила воспользоваться услугами такси, потому что младенец был легко одет, а требовалось перевезти, помимо автолюльки, ещё две сумки, пишет портал Om1.ru.
Выручить жительницу Новосибирска смогла подруга, оказавшая помощь с вещами.
Журналистам удалось выслушать версию происшествия от противоположной стороны. Таксистка пояснила, что довезла пассажиров до шлагбаума, получила оплату за поездку, но женщина с ребёнком продолжила сидеть в автомобиле. Водитель пояснила, что получила следующий заказ, тогда пассажиры вышли, отказавшись от помощи.
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