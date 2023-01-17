Соловьёв о переносе своей программы на позднее время: Никто не пытается меня "отлучить"

Передача "Вечер с Владимиром Соловьёвым" будет выходить в более позднее время. Телеведущий объяснил данные изменения.

Спецкор "АН" Александр Саргин пошутил, что скоро политическое шоу будет называться не "Вечер с Владимиром Соловьевым", а "Ночь с Владимиром Соловьевым".

Ранее Владимир Соловьёв сообщил о "сумасшедших" рейтингах своих программ.

Сам телеведущий заверил, что решение о переносе программы на более позднее время одобряет.

Слухи о том, что так выглядит "отлучение" Владимир Соловьёв опроверг.

"Никто не пытается меня ниоткуда "отлучить", наоборот, оказывается всяческая поддержка и создаются максимально благоприятные условия, поэтому я только могу благодарить свое руководство", — цитирует слова журналиста argumenti.ru.

Саргин отметил, что в сонном состоянии передачу смотреть будет затруднительно, однако Соловьёв увидел в этом плюс.

"То, что люди засыпают при включенных телевизорах, измеряется как их высокая доля. Именно так и шутят мои конкуренты", — объяснил Владимир Рудольфович.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.