Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о "сумасшедших" рейтингах своих программ

Российские зрители заметили, что политическое шоу Владимира Соловьёва начали транслировать поздним вечером или ночью. Поклонники телеведущего предположили, что это связано с тем, что его хотят постепенно убрать из телевизионной сетки.

Сам ведущий "Вечера с Владимиром Соловьёвым" прокомментировал слухи и заверил, что это всего лишь домыслы, а эфирное время он выбрал сам.

Также Соловьёв отметил, что рейтинги его программ настолько велики, что руководство канала никогда не примет решения о снятии их с трансляции на ТВ.

"Это не соответствует действительности, а рейтинги и доля зрителей у нас просто сумасшедшие! Всё очень хорошо, аудитория нас любит", — заявил Соловьёв изданию Argumenti.ru.

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