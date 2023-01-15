Галкин* о разрушении жилого дома в Днепре: Не хочу, чтобы боты за деньги резвились и глумились

Максим Галкин* прокомментировал трагедию в Днепре, где в результате попадания ракеты в жилой дом погибли 29 человек, а под завалами остаются ещё 40.

Максим Галкин опубликовал в своём микроблоге фото разрушенного дома в Днепре. дополненное рисунком украинского художника с изображением девушки, закрывшей лицо руками.

"Днепр. Невыносимо, невозможно", — написал шоумен под снимком, дополнив текст смайлом в виде разбитого сердца.

Супруг Аллы Пугачёвой объяснил, почему закрыл комментарии под своим постом.

"Не хочу, чтобы боты за деньги резвились и глумились", — пояснил артист.

Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказал, что число погибших в Днепре увеличилось до 29 человек. Ранения получили 73 человека, 30 из которых госпитализированы. Из-под завалов удалось спасти 39 жителей дома, судьба ещё более 40 остаётся неизвестной. Найденная сегодня под обломками 27-летняя девушка госпитализирована с сильным переохлаждением.

Ранее российский журналист Сергей Мардан заявил, что даже если в дом в Днепре попала российская ракета, это ничего не меняет.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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