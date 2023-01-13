В Перми к 2025 году планируют провести реконструкцию здания архитектора Ханнеса Мейера. Об этом сообщает properm.ru.
Власти заявляли, что планируют снести строение, а на его месте возвести новое. Реконструкция не исключает сноса объекта.
На месте здания должна быть школа на 400 учебных мест для детей с 7-го по 11-й классы.
Максимальная сумма затрат на выполнение работ — 645,6 млн. рублей. 3 февраля на конкурсе будет выбран подрядчик.
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