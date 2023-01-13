В Перми планируют провести реконструкцию здания архитектора Мейера за 645 млн рублей

В Перми к 2025 году планируют провести реконструкцию здания архитектора Ханнеса Мейера. Об этом сообщает properm.ru.

Власти заявляли, что планируют снести строение, а на его месте возвести новое. Реконструкция не исключает сноса объекта.

На месте здания должна быть школа на 400 учебных мест для детей с 7-го по 11-й классы.

Максимальная сумма затрат на выполнение работ — 645,6 млн. рублей. 3 февраля на конкурсе будет выбран подрядчик.

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