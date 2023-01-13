Учёные из Перми разработали дешёвый и сверхкрепкий асфальт

Специалисты Пермского политехнического университета разработали рецептуру асфальтобетона повышенной прочности и уже получили патент на своё изобретение.

Как рассказал представитель пресс-службы учебного заведения, вместо традиционного минерального порошка в новинке применяется более дешёвый буровой шлам, что существенно снижает не только цену асфальта, но и стоимость дорожного строительства в целом. К тому же это позволит утилизировать буровой шлам, который вредит окружающей среде.

Новый асфальтобетон лучше существующих образцов противостоит различным негативным воздействиям: он более влагостоек, устойчив к трещинам и износу, пояснила завкафедрой охраны окружающей среды Лариса Рудакова изданию properm.ru.

Также материал удовлетворяет всем стандартам ГОСТ, а его эксплуатационные характеристики и физико-механические свойства соответствуют нормативным документам.

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