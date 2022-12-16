Жителей Волгограда возмутили дорожники, "закатавшие" лужи и люки в асфальт

Волгоградцы недолго радовались начавшемуся ремонту внутридворовых проездов: новое асфальтовое покрытие положили на старую разбитую и грязную дорогу, поверх луж и канализационных люков.

Жители Красноармейского района Волгограда в течение нескольких лет просили городские власти сделать ремонт во дворах. Начать администрация решила с укладки нового асфальта, но качество самих работ и обновленного дорожного покрытия вызывает множество нареканий.

"Асфальт стали выкладывать прямо поверх старой и грязной дороги, даже люки укатали", — рассказал местный автомобилист изданию novostivolgograda.ru.

В ответ на критику рабочие объяснили, что занимаются "поверхностной укладкой асфальта", которая и предусмотрена контрактом. Авторы материала обращают внимание, что новое покрытие уже пестрит крупными трещинами, а значит не продержится и до весны.

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