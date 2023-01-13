Несколько микрорайонов в городе Можге Удмуртской Республики остались без теплоснабжения в результате коммунальной аварии.
Пресс-служба муниципального образования сообщила, что без тепла остаются гимназия, пять детских садов и жилые многоквартирные дома.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло 9 коммунальных аварий за 10 дней.
Жители города пишут в социальных сетях о том, что отопления нет также в военном городке и в микрорайоне электросетей.
"Место аварии локализировано. Подача тепла в микрорайоне частично восстановлена. Котельная растапливается", — цитирует информацию представителей муниципалитета udm-info.ru.
Горожане возмущены таким положением дел и пишут гневные комментарии в соцсетях, рассказывая о низких температурах в квартирах и холодных батареях.
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