В "готовом к зиме" Петербурге произошло 9 коммунальных аварий за 10 дней

Десять крупных коммунальных аварий зафиксированы в Санкт-Петербурге за последнее время. Причиной проблем с теплосетями стала изношенность труб, которые не спешит менять городская администрация.

Губернатор Александр Беглов 6 октября текущего года утверждал, что Санкт-Петербург полностью готов к приходу холодов, в том числе — к отопительному сезону. Однако на практике в городе то и дело происходят прорывы.

Только за последние десять дней в городе зафиксировано девять крупных коммунальных аварий, подсчитали авторы паблика "Поребрик сити". Новостные службы и пользователи Сети публикуют пугающие фото с высокими столбами дыма и пара, грязными потоками кипятка на проезжей части и другими результатами прорывов теплосетей.

К примеру, аварии произошли у станции метро "Академическая". Активисты движения "Молодой Петербург" опубликовали "апокалиптичные" кадры с клубами дыма, отметив, что это не первый городской прорыв, но "не в смысле достижений, а скорее, антидостижений".

Кадры с "дверью, которую лучше не открывать", разместила "Комсомольская правда". После коммунальной аварии в Колпино железная дверь стала единственной преградой, мешающей кипятку вылиться наружу. Видеокадры с клубами пара и водными струями, с шипением выливающимися наружу, производят пугающее впечатление.

"Какое заклинание нужно произнести, чтобы не выпустить демонов ЖКХ?" — с иронией пишет издание.

Причиной масштабных аварий стала изношенность труб, которые городская администрация не спешит менять. В других регионах проблему замену трубопровода решают с привлечением бизнеса, но в Смольном, очевидно, не хотят перенимать успешный опыт соседей.

Напомним, предыдущий зимний сезон в Санкт-Петербурге также сопровождался массовыми прорывами. Общественность отмечала, что из-за "гейзеров" и "озер с кипятком" прогулки по городу превратились в настоящий "квест". Ситуацию осложняла несвоевременная снегоуборка и ликвидация наледи.