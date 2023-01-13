Вадим Степанцов: солист "Аквариума" Гребенщиков — давний друг нацистов

Борис Гребенщиков, назвавший российских патриотов "фашистами", уже давно не является живым человеком, а всего лишь "нейросеть для генерации стихов", цитирует поэта и музыканта Вадима Степанцова издание EADaily.

Накануне солист группы "Аквариум" признался, что жертвует миллионы евро украинским боевикам и осудил российскую спецоперацию на Украине.

"БГ существовал как живой человек еще на закате СССР. БГ заменили на нейросеть, которая генерирует случайные фразы в стихах и прозе", — предположил Степанцов.

Он напомнил, что ещё недавно Гребенщиков дружески фотографировался "с нацистом Антоном Геращенко", который призывал расстреливать всех сторонников Русского мира на Украине, "включая женщин и стариков".

Подобные поступки, уверен поэт, полностью обесценивают мнение солиста "Аквариума" и его друзей по любым вопросам.

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